Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:38

«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском

Военэксперт Кнутов: отправка авиаперсонала в Волчанск говорит о катастрофе ВСУ

Солдаты ВСУ Солдаты ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Отправка Украиной технического персонал аэродромов в Волчанск свидетельствует о серьезных проблемах ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киеву приходится задействовать все доступные ресурсы на фронте из-за усиления давления со стороны российской армии.

Аэродромный персонал — это не только техники, но и обслуживающий персонал: охрана, подвозчики топлива. Уборка территории тоже в их компетенции. У нас были отдельные батальоны аэродромного технического обеспечения. Что касается отправки [Украиной] обслуживающего персонала аэродромов [в Волчанск], это говорит о катастрофической ситуации с резервами. Сегодня наши войска вошли на окраину Северска и подошли к окраине Красного Лимана. Если смотреть на Красноармейск, то город почти полностью наш, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что в Красноармейске есть два места, где населенные пункты непосредственно примыкают друг к другу, и город плавно переходит в пригороды, находящиеся под контролем ВСУ. По словам военэксперта, Минобороны РФ не сообщает о полном освобождении города, но ВС РФ контролируют около 95% территории.

Плюс к этому Малая Токмачка и выходы к Орехову и Гуляйполю в Запорожской области — по всем направлениям мы жмем. Резервов Украине не хватает, она в бедственном положении и вынуждена бросать последнее. Все, что могут собрать, чтобы затыкать дыры, — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что технический персонал аэродромов Воздушных сил ВСУ отправили под Волчанск в Харьковской области для «латания дыр». Украинское командование прилагает все усилия, чтобы удержать позиции.

ВСУ
СВО
Украина
Волчанск
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.