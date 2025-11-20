«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском Военэксперт Кнутов: отправка авиаперсонала в Волчанск говорит о катастрофе ВСУ

Отправка Украиной технического персонал аэродромов в Волчанск свидетельствует о серьезных проблемах ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киеву приходится задействовать все доступные ресурсы на фронте из-за усиления давления со стороны российской армии.

Аэродромный персонал — это не только техники, но и обслуживающий персонал: охрана, подвозчики топлива. Уборка территории тоже в их компетенции. У нас были отдельные батальоны аэродромного технического обеспечения. Что касается отправки [Украиной] обслуживающего персонала аэродромов [в Волчанск], это говорит о катастрофической ситуации с резервами. Сегодня наши войска вошли на окраину Северска и подошли к окраине Красного Лимана. Если смотреть на Красноармейск, то город почти полностью наш, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что в Красноармейске есть два места, где населенные пункты непосредственно примыкают друг к другу, и город плавно переходит в пригороды, находящиеся под контролем ВСУ. По словам военэксперта, Минобороны РФ не сообщает о полном освобождении города, но ВС РФ контролируют около 95% территории.

Плюс к этому Малая Токмачка и выходы к Орехову и Гуляйполю в Запорожской области — по всем направлениям мы жмем. Резервов Украине не хватает, она в бедственном положении и вынуждена бросать последнее. Все, что могут собрать, чтобы затыкать дыры, — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что технический персонал аэродромов Воздушных сил ВСУ отправили под Волчанск в Харьковской области для «латания дыр». Украинское командование прилагает все усилия, чтобы удержать позиции.