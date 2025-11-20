Командование пошло на крайние меры ради удержания позиций под Харьковом Технический персонал аэродромов ВСУ перебросили под Волчанск Харьковской области

Технический персонал аэродромов Воздушных сил ВСУ перебросили под Волчанск в Харьковской области для «латания дыр», заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, украинское командование всеми силами пытается удержать исходные позиции.

Ввиду того, что наиболее боеспособные резервы переброшены на Красноармейское направление, под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов, а именно, сводные бригады ВВС, — подчеркнул собеседник агентства.

Эти бригады также были замечены на Сумском направлении, уточнил он. По имеющимся данным, под Харьковом для ВСУ складывается плачевная ситуация, а в Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен. Пытаясь сбежать, многие украинские бойцы переодеваются в гражданскую одежду.

Ранее наводчик-оператор танка Илья Кибардин рассказал, что украинские военнослужащие, находящиеся в окружении в Красноармейске, сопротивляются все слабее. Он отметил, что на этой территории также наблюдается сокращение активности использования БПЛА.