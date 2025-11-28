Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что однажды после переговоров отказалась пожимать руку представителю недружественного государства, продающего оружие Украине. По ее словам, которые передает ТАСС, для собеседника это стало «холодным душем», но он выразил уважение такой позиции.

Я понимаю, что, наверное, не он сам принимает решение, а может быть, его никогда и не спрашивали, принимая эти решения. Но при этом я понимаю, что я не пожму уже руку, к сожалению, огромному количеству наших парней, потому что эти руки у них оторваны или отрезаны, когда их пытали. И это то же самое, — пояснила дипломат.

Захарова подчеркнула, что помимо момента, когда человек готовится проявить уважение или расположить к себе другого, важно помнить, как не терять себя и свою сущность. Она отметила, что за россиянами стоит цивилизация, которой они должны соответствовать.

Ранее Захарова оценила публикацию британского издания о финском снайпере Симо Хяюхя. Дипломат подчеркнула, что Запад записывает в герои тех, кто убивал русских.