28 ноября 2025 в 13:32

Ветеран «Спартака» спрогнозировал победу красно-белых над «Балтикой»

Экс-футболист Гладилин: «Спартак» должен победить калининградскую «Балтику»

Валерий Гладилин Валерий Гладилин Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
Московский «Спартак» находится на кураже и должен победить калининградскую «Балтику», заявил NEWS.ru ветеран красно-белых Валерий Гладилин. По его словам, команду Андрея Талалаева устроит ничья.

«Спартак» сейчас на кураже и должен победить «Балтику». Думаю, калининградцев устроит ничья, потому что сейчас они находятся на почетном пятом месте. «Спартак» приложит максимум усилий, чтобы подняться на пятую позицию. Сейчас футболисты в хорошей форме, — сказал Гладилин.

Под руководством Вадима Романова, которого назначили после ухода Деяна Станковича, красно-белые выиграли два дерби подряд: против ЦСКА (1:0) и ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:2). Следующей игрой в РПЛ станет встреча против «Балтики», которая пройдет 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. После 16 туров РПЛ команды идут по соседству в турнирной таблице: «Балтика» занимает пятое место с 29 очками, «Спартак» — шестое с 28 баллами.

Ранее красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв по сумме двух матчей московский «Локомотив». В следующем раунде «Спартак» сыграет против «Динамо».

