В Госдуме объяснили, как российские активы стали яблоком раздора в Европе Депутат Журова: ЕС давит на Бельгию обвинениями в махинациях с активами России

Евросоюз предъявляет Бельгии обвинения в манипуляциях с замороженными активами России, стремясь передать их Украине, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, РФ готова предпринять соответствующие меры в ответ на неправомерное изъятие денежных средств.

Внутренние разборки Евросоюза уже давно не являются новостью. По всей видимости, они там друг друга подозревать тоже могут. При этом на Западе есть защитные инструменты активов, иначе никто бы никакие деньги туда не вкладывал. Теоретически они могут воспользоваться российскими замороженными активами, но при этом Евросоюз помнит, что со стороны РФ будут приняты серьезные последствия для их финансовых организаций. Не стоит исключать версию, что таким образом ЕС может давить на Бельгию для того, чтобы она поддержала передачу наших активов на нужды Украине, — высказалась Журова.

Она напомнила о ситуации с главой Белого дома Дональдом Трампом во время его первого президентского срока. По словам Журовой, тогда его подозревали в лояльности к Кремлю, оказывая значительное давление.

Ранее сообщалось, что чиновники стран Евросоюза подозревают Бельгию в удержании доходов от российских активов. Дипломаты возмущены тем, что у Брюсселя, вероятно, есть скрытые мотивы. Они считают, что бельгийцы могут использовать эти средства в своих интересах.