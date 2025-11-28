День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 13:23

В Госдуме объяснили, как российские активы стали яблоком раздора в Европе

Депутат Журова: ЕС давит на Бельгию обвинениями в махинациях с активами России

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Евросоюз предъявляет Бельгии обвинения в манипуляциях с замороженными активами России, стремясь передать их Украине, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, РФ готова предпринять соответствующие меры в ответ на неправомерное изъятие денежных средств.

Внутренние разборки Евросоюза уже давно не являются новостью. По всей видимости, они там друг друга подозревать тоже могут. При этом на Западе есть защитные инструменты активов, иначе никто бы никакие деньги туда не вкладывал. Теоретически они могут воспользоваться российскими замороженными активами, но при этом Евросоюз помнит, что со стороны РФ будут приняты серьезные последствия для их финансовых организаций. Не стоит исключать версию, что таким образом ЕС может давить на Бельгию для того, чтобы она поддержала передачу наших активов на нужды Украине, — высказалась Журова.

Она напомнила о ситуации с главой Белого дома Дональдом Трампом во время его первого президентского срока. По словам Журовой, тогда его подозревали в лояльности к Кремлю, оказывая значительное давление.

Ранее сообщалось, что чиновники стран Евросоюза подозревают Бельгию в удержании доходов от российских активов. Дипломаты возмущены тем, что у Брюсселя, вероятно, есть скрытые мотивы. Они считают, что бельгийцы могут использовать эти средства в своих интересах.

Евросоюз
Бельгия
Россия
Европа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, к чему приведет заморозка тарифов
Ветеринары из Москвы спасли кота с более чем 20 пулевыми ранениями
Желающего «стать шахидом» мигранта задержали в российском городе
Педиатр ответила, можно ли отправлять ребенка в школу с насморком
Трихолог назвала признаки, когда выпадение волос нельзя считать нормой
МакSим трогательно высказалась о матерях
Все спросят рецепт: сельдь под шубой с копченой курицей
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.