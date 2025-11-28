День матери
28 ноября 2025 в 10:15

Бельгию заподозрили в удержании доходов от российских активов

Politico: Евросоюз подозревает Бельгию в удержании доходов от российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чиновники стран Европейского союза подозревают, что Бельгия может удерживать доходы от российских активов, сообщает газета Politico. Высокопоставленные дипломаты недовольны тем, что у Брюсселя, по всей видимости, есть скрытые мотивы в удержании средств ради собственной выгоды.

Возникают сомнения в том, выполняет ли Бельгия свое обещание о переводе дополнительных доходов Украине, — говорится в публикации.

Как отметили дипломаты, Бельгия открыто нарушает обязательство отчитываться о налогах от замороженных резервов. Они обратили внимание, что деньги поступают напрямую в бюджет страны. Это лишает возможности проверить, полностью ли Брюссель выполняет обязательства перед Киевом.

При этом ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер написал «резкое» письмо на имя главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава правительства раскритиковал позицию Евросоюза по изъятию российских зарубежных активов. Де Вевер убежден, что ЕС только мешает достижению мирного соглашения по Украине.

Бельгия
Брюссель
Евросоюз
Украина
замороженные активы
