Российские системы ПВО предотвратили новые атаки украинских дронов

Противовоздушные силы России успешно нейтрализовали семь украинских беспилотников за пять часов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Воздушные цели были ликвидированы над территорией нескольких российских регионов, включая Северную Осетию.

Согласно информации ведомства, перехват летательных аппаратов осуществлялся с 08:00 до 13:00 по московскому времени 28 ноября. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

Четыре БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Республики Северная Осетия — Алания и один БПЛА — над территорией Брянской области, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Шахтах из-за падения дрона оказались повреждены несколько машин, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. В Таганроге осколками БПЛА разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов.

До этого стало известно, что в Таганроге прошли церемонии прощания с двумя жителями города, погибшими в результате атаки ВСУ. Глава Таганрога Светлана Камбулова выразила соболезнования родным и близким погибших. Она уточнила, что жертвам было 18 и 28 лет.