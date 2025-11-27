День матери
27 ноября 2025 в 20:17

В Таганроге простились с двумя погибшими из-за атаки ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Таганроге прошли церемонии прощания с двумя жителями города, погибшими в результате атаки ВСУ, сообщила в Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

Таганрог прощается с двумя молодыми жителями города, погибшими во время вражеской атаки. Это Дмитрий Рядченко и Юлия Давыдова. Их жизни оборвались «внезапно и трагически». Рядченко было 18 лет, а Давыдовой — 28 лет, — говорится в сообщении.

Ранее глава города сообщила, что массированная воздушная атака привела к разрушениям жилых зданий и значительного количества объектов гражданской инфраструктуры. В Таганроге 27 ноября был объявлен день траура. В знак скорби по жертвам на территории города были приспущены государственные флаги.

До этого власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

