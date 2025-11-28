Магнитные бури сегодня, 28 ноября: что завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 28 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как противостоять бурям?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 ноября

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 28 ноября, возможны всплески геомагнитной активности. Согласно модели, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе четырех единиц с возможными скачками выше этой отметки после 06:00 и 09:00 мск. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 54%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 26%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли 10 новых вспышек — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,4.

Портал my-calend пишет, что в пятницу, 28 ноября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«Может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — сообщил источник.

В субботу, 29 ноября, по прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 26%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц, всплесков не ожидается.

Как противостоять магнитным бурям

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Специалист подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — добавил Горячев.

Врач уточнил, что в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина. По его словам, данные продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Специалист отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.

«Это все очень индивидуально. Все зависит от самочувствия. Человек может не среагировать на магнитные бури, а может и среагировать. Важно понять, повысилось или понизилось давление. В зависимости от этого надо действовать. Если вы знаете, что вы метеочувствительны и сегодня будет такой день, постарайтесь не нагружать себя и не садитесь за руль. Лучше оставайтесь дома или возьмите с собой таблетки», — сказала Ярцева.

Особых рекомендаций для подготовки к магнитным бурям нет, подчеркнула она.

«Магнитные бури в целом не страшны для нас. Мы к ним прекрасно адаптированы. Пейте больше воды. Ничего критичного не произойдет. Важно следить за давлением. Если вы себя плохо чувствуете, мерьте давление почаще. Может быть, стоит скорректировать дозу препаратов — либо добавить, либо уменьшить», — заключила врач.

