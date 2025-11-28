День матери
28 ноября 2025 в 10:03

«Премия Рунета»: Захарова отреагировала на видео с орловским коммунальщиком

Захарова предложила дать премию Рунета за видео с орловским коммунальщиком

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила дать премию Рунета за видео с орловским коммунальщиком. На опубликованных в Сети кадрах заместитель гендиректора «Орелводоканала», отвечая на жалобы жителей из-за аварии, заявил, что в интернете ему интересно только порно.

Мне кажется, это премия Рунета — специальный приз «За все!», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода смог получить компенсацию после падения на скользкой дороге. Сумма выплат составила 1 млн рублей. Отмечается, что нижегородец сломал ногу в результате падения. Получить положенную компенсацию помогли судебные приставы.

До этого сообщалось, что коммунальщикам в Санкт-Петербурге пришлось выплатить 1,5 млн рублей за потоп в квартире. Вода полилась из открытого крана на чердаке и затопила жилье истца. Инцидент произошел еще в августе 2020 года. В выплаты вошли сумма причиненного ущерба, компенсация морального вреда и штраф. Взимать деньги пришлось судебным приставам посредством ареста ряда автомобилей, принадлежащих службе.

