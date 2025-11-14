Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:23

Петербургские коммунальщики выплатили 1,5 млн рублей за потоп в квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Коммунальщикам в Санкт-Петербурге пришлось выплатить 1,5 млн рублей за потоп в квартире, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Петербургу. Инцидент произошел еще в августе 2020 года.

Сообщается, что вода полилась из открытого крана на чердаке и затопила жилье истца. Представители коммунальной службы пытались избежать штрафа, ссылаясь на давность искового заявления, однако суд встал на сторону пострадавшего.

В выплаты вошли сумма причиненного ущерба, компенсация морального вреда и штраф. Взимать деньги пришлось судебным приставам посредством ареста ряда автомобилей, принадлежащих службе.

Ранее житель Волгограда потребовал через суд наладить бесперебойную работу мобильного интернета компании «Билайн». Иск связан с массовыми жалобами горожан на отсутствие связи.

