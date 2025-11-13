Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:28

Россиянин пошел в суд из-за исчезнувшего интернета

Житель Волгограда начал судиться с «Билайном» из-за отсутствия интернета

Житель Волгограда потребовал через суд наладить бесперебойную работу мобильного интернета компании «Билайн», пишет РИА Новости. Иск связан с массовыми жалобами горожан на отсутствие связи.

Мужчина подал иск от себя и сына, просит обеспечить работу мобильного интернета согласно договорам, а также взыскать компенсацию морального вреда 50 тыс. рублей каждому, — сообщили агентству.

В самой компании заявили, что возникшие проблемы зависят не от них. По предварительной информации, россиянин обратился в Краснооктябрьский районный суд.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что российские операторы связи могут сделать перерасчет стоимости тарифов за период, когда сим-карта абонента находилась в режиме охлаждения после возвращения из-за границы. Он уточнил, что это право клиента закреплено действующим законодательством.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе. По его словам, столичный регион надежно защищен от дронов.

