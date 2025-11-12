Юрист ответил, что будет с тарифами из-за режима охлаждения сим-карт

Российские операторы связи могут сделать перерасчет стоимости тарифов за период, когда сим-карта абонента находилась в режиме охлаждения после возвращения из-за границы, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, это право пользователя закреплено действующим законодательством, если связь была недоступна не по его вине.

С правовой точки зрения случаи, когда сим-карты попадают в режим охлаждения, можно рассматривать как непредоставление услуги связи не по вине абонента. Правила оказания услуг телефонной связи прямо закрепляют право пользователя требовать перерасчет денежных средств вплоть до полного возврата, если услуга не была оказана или была оказана ненадлежащим образом. То же подтверждает и закон «О защите прав потребителей»: при недостатках услуги гражданин вправе требовать уменьшения стоимости и возмещения убытков, — пояснил Русяев.

Он отметил, что операторы, вероятно, будут апеллировать к требованиям госбезопасности в качестве оправдания. Однако, по словам Русяева, эти обстоятельства не снимают с них обязанности по обеспечению надлежащего качества предоставляемых услуг. Юрист подчеркнул, что особенно абсурдными являются ситуации, когда человек сталкивается с блокировкой после короткой поездки.

Операторы, вероятно, будут ссылаться на исполнение требований государства и целей безопасности, но эти обстоятельства не отменяют их обязанность обеспечивать надлежащее качество связи. Механизм безопасности не должен превращаться в инструмент, из-за которого граждане остаются без связи и вынуждены самостоятельно решать технические проблемы. Особенно абсурдно, когда человек возвращается из короткой поездки и вынужден тратить время на верификацию, чтобы восстановить оплаченный номер, — пояснил Русяев.

Он также подчеркнул, что если ограничение действует не по правилам — например, сим-карта блокируется за рубежом, перерасчет не просто возможен, а обязателен. По словам юриста, его следует проводить за фактический период недоступности связи, пропорционально стоимости интернет и СМС-пакета, если голосовая связь оставалась активной.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что период охлаждения сим-карт затронет всех приезжих, в том числе из Белоруссии и Абхазии. По его словам, отечественные операторы уже тестируют новый режим.