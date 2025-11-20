Нижегородец смог получить компенсацию после падения на скользкой дороге

Нижегородец смог получить компенсацию после падения на скользкой дороге

Житель Нижнего Новгорода смог получить компенсацию после падения на скользкой дороге, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Нижегородской области. Сумма выплат составила 1 млн рублей.

Сообщается, что нижегородец сломал ногу в результате падения. Получить положенную компенсацию помогли судебные приставы.

В сумму вошли возмещение вреда здоровью, утраченного заработка и компенсация морального вреда. В ведомстве отметили, что в данный момент компания, обслуживающая придомовую территорию, исполнила требование после ареста денежных средств.

Ранее сообщалось, что коммунальщикам в Санкт-Петербурге пришлось выплатить 1,5 млн рублей за потоп в квартире. Вода полилась из открытого крана на чердаке и затопила жилье истца.