Нижегородец смог получить компенсацию после падения на скользкой дороге

Житель Нижнего Новгорода смог получить компенсацию после падения на скользкой дороге, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Нижегородской области. Сумма выплат составила 1 млн рублей.
Сообщается, что нижегородец сломал ногу в результате падения. Получить положенную компенсацию помогли судебные приставы.
В сумму вошли возмещение вреда здоровью, утраченного заработка и компенсация морального вреда. В ведомстве отметили, что в данный момент компания, обслуживающая придомовую территорию, исполнила требование после ареста денежных средств.
Ранее сообщалось, что коммунальщикам в Санкт-Петербурге пришлось выплатить 1,5 млн рублей за потоп в квартире. Вода полилась из открытого крана на чердаке и затопила жилье истца.