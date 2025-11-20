Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:59

Нижегородец смог получить компенсацию после падения на скользкой дороге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Житель Нижнего Новгорода смог получить компенсацию после падения на скользкой дороге, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Нижегородской области. Сумма выплат составила 1 млн рублей.

Сообщается, что нижегородец сломал ногу в результате падения. Получить положенную компенсацию помогли судебные приставы.

В сумму вошли возмещение вреда здоровью, утраченного заработка и компенсация морального вреда. В ведомстве отметили, что в данный момент компания, обслуживающая придомовую территорию, исполнила требование после ареста денежных средств.

Ранее сообщалось, что коммунальщикам в Санкт-Петербурге пришлось выплатить 1,5 млн рублей за потоп в квартире. Вода полилась из открытого крана на чердаке и затопила жилье истца.

Нижний Новгород
дороги
компенсации
приставы
