Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 10:22

Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца

В Нью-Йорке детектив помог ребенку водителя, когда младенец задыхался в машине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Детектив Майкл Грини из Нью-Йоркского департамента полиции стал героем, когда вытащил из машины новорожденного и помог ребенку дышать, пишет New York Post. Инцидент произошел 11 декабря на участке шоссе Bronx River Parkway в час пик, когда мужчина ехал на работу.

Водитель черного BMW, остановившийся на обочине, сообщил стражу порядка, что его дочке стало трудно дышать. Грини подошел к автомобилю, взял младенца на руки и аккуратно похлопал по спине. После нескольких ударов дыхание малыша восстановилось, что позволило сохранить жизнь младенца до приезда медицинской помощи.

Педиатр, прибывший на место, подтвердил устойчивое состояние ребенка. Отец, переживавший за дочь, ушел вместе с медиками после осмотра врача. Позднее он сообщил полиции, что с малышкой все хорошо.

Грини имеет 17-летний стаж, работая в полиции Нью-Йорка с 2008 года. Руководство выразило ему благодарность и представило его к поощрению за спасение ребенка.

Ранее около набережной Ригельман в Нью-Йорке были найдены человеческие останки. 9 декабря в кустах нашли человеческий череп, а на следующий день неподалеку полицейские обнаружили кости рук и ног.

Нью-Йорк
детективы
младенцы
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
НАБУ более двух лет прослушивало одного из «Слуг народа»
Военэксперт объяснил, почему торги за территории обернутся для Киева бедой
Терапевт опроверг новый миф об опасности фруктозы
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.