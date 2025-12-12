Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца В Нью-Йорке детектив помог ребенку водителя, когда младенец задыхался в машине

Детектив Майкл Грини из Нью-Йоркского департамента полиции стал героем, когда вытащил из машины новорожденного и помог ребенку дышать, пишет New York Post. Инцидент произошел 11 декабря на участке шоссе Bronx River Parkway в час пик, когда мужчина ехал на работу.

Водитель черного BMW, остановившийся на обочине, сообщил стражу порядка, что его дочке стало трудно дышать. Грини подошел к автомобилю, взял младенца на руки и аккуратно похлопал по спине. После нескольких ударов дыхание малыша восстановилось, что позволило сохранить жизнь младенца до приезда медицинской помощи.

Педиатр, прибывший на место, подтвердил устойчивое состояние ребенка. Отец, переживавший за дочь, ушел вместе с медиками после осмотра врача. Позднее он сообщил полиции, что с малышкой все хорошо.

Грини имеет 17-летний стаж, работая в полиции Нью-Йорка с 2008 года. Руководство выразило ему благодарность и представило его к поощрению за спасение ребенка.

