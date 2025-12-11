Человеческие останки обнаружены около набережной в Нью-Йорке

Человеческие останки обнаружены около набережной Ригельман в Нью-Йорке, сообщает People. Во вторник, 9 декабря, в кустах нашли человеческий череп, на следующий день неподалеку правоохранители обнаружили кости рук и ног.

Остальные части тела пока не найдены. Следователи отмечают, что останки пролежали на месте длительное время, что усложняет установление личности погибшего. Судмедэксперты также не могут пока определить точную причину смерти.

