Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:31

Человеческие останки обнаружены около набережной в Нью-Йорке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Человеческие останки обнаружены около набережной Ригельман в Нью-Йорке, сообщает People. Во вторник, 9 декабря, в кустах нашли человеческий череп, на следующий день неподалеку правоохранители обнаружили кости рук и ног.

Остальные части тела пока не найдены. Следователи отмечают, что останки пролежали на месте длительное время, что усложняет установление личности погибшего. Судмедэксперты также не могут пока определить точную причину смерти.

Ранее пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила, что в Каменске-Уральском суд приговорил местного жителя Максима Попова к 13 годам и 6 месяцам колонии особого режима за убийство сожительницы и кражу телефона. По данным следствия, мумифицированные останки жертвы обнаружили в погребе дома для охраны одного из коллективных садов.

До этого стало известно, что в одном из садоводческих некоммерческих товариществ Кировского района Ленинградской области была обнаружена стеклянная колба с останками младенца. Мумифицированный плод представляет собой медицинский экспонат, помещенный в колбу с раствором формалина. По предварительной оценке, находка могла пролежать в земле около 10 лет. В настоящее время останки направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

останки
тела
погибшие
Нью-Йорк
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.