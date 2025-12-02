Превратившему женщину в мумию россиянину вынесли приговор

В Каменске-Уральском суд приговорил местного жителя Максима Попова к 13 годам и 6 месяцам колонии особого режима за убийство сожительницы и кражу телефона, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Мумифицированные останки жертвы обнаружили в погребе дома для охраны одного из коллективных садов.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя Максима Попова. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 13,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — говорится в сообщении.

В суде установлено, что 46-летний осужденный и его 36-летняя сожительница весной 2024 года устроились сторожами в коллективный сад. Им выделили дом для проживания. Вскоре женщина исчезла, потом пропал и Попов. Осенью новые сторожа обнаружили в погребе мумию сожительницы фигуранта. Попову вменяли в вину убийство и кражу, вину он не признавал.

В прокуратуре уточнили, что конфликт между сожителями произошел из-за употребления наркотических средств. В итоге мужчина задушил жертву. До этого он вытащил телефон стоимостью более 17 тыс. рублей из кармана джинсов незнакомки.

