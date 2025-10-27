Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем На территории СНТ в Ленобласти нашли сосуд с младенцем в формалине

В одном из садоводческих некоммерческих товариществ Кировского района Ленинградской области была обнаружена стеклянная колба с останками младенца, сообщает издание 78.ru со ссылкой на свой источник. По его данным, мумифицированный плод представляет собой медицинский экспонат, помещенный в колбу с раствором формалина.

По имеющейся информации, в прошлом участки в данном СНТ часто сдавались медицинским работникам. По предварительной оценке, находка могла пролежать в земле около десяти лет. В настоящее время останки направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

