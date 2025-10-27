Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 11:10

Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем

На территории СНТ в Ленобласти нашли сосуд с младенцем в формалине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В одном из садоводческих некоммерческих товариществ Кировского района Ленинградской области была обнаружена стеклянная колба с останками младенца, сообщает издание 78.ru со ссылкой на свой источник. По его данным, мумифицированный плод представляет собой медицинский экспонат, помещенный в колбу с раствором формалина.

По имеющейся информации, в прошлом участки в данном СНТ часто сдавались медицинским работникам. По предварительной оценке, находка могла пролежать в земле около десяти лет. В настоящее время останки направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее родители заживо похоронили новорожденную девочку на берегу реки в деревне на севере Индии. Завернутого в полотенце ребенка случайно обнаружил местный житель. Сначала он подумал, что это кукла, поскольку из-под земли торчала только рука.

До этого в Индии бродячие собаки растерзали новорожденного младенца, которого родители закопали на свалке. Трагедия произошла в округе Чхиндвара штата Мадхья-Прадеш. По предварительным данным, ребенок родился полностью здоровым, но семья все равно решила от него избавиться.

Ленинградская область
мумии
дети
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России придумали дистанционный сжигатель техники с секретными материалами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей
Удары по Украине сегодня, 27 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Сын Ширвиндта поздравил маму с 90-летием и показал фото из семейного архива
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.