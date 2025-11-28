День матери
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу

Врачи попросили не выпускать из психбольницы Москвина, делавшего мумий из детей

Анатолий Москвин Анатолий Москвин Фото: Олег Золото / РИА Новости
Врачи психбольницы в Нижнем Новгороде просят продлить принудительное лечение краеведу-некрополисту Анатолию Москвину, пишет РИА Новости со ссылкой на источники. Суд отправил ученого в медучреждение из-за изготовления кукол из тел умерших девочек.

В 2011 году полиция в Нижнем Новгороде обнаружила в квартире Москвина десятки мумифицированных детских тел — ранее захороненных девочек в возрасте от трех до 13 лет. Он копал могилы как некрополист, затем извлекал из них тела, одевал и ставил в квартире как «кукол» — некоторые тела были украшены одеждой, косметикой, париками.

Мумии в квартире ученого были усажены в кресла, поставлены вдоль стены, украшены игрушками. Он делал им «маски», набивал тела тканью, чтобы те держали форму, и сам считал это реконструкцией, а не осквернением.

Москвин утверждал, что «спасает» умерших девочек от забвения. Он проводил ритуалы из эзотерической литературы, был убежден, что «мумификация» — это временное состояние перед тем, как девочка «проснется».

