01 ноября 2025 в 13:21

Детектив раскрыл подробности дела о 300 найденных телах в Неваде

Детектив Локтионов: массовое захоронение в Неваде имеет государственный след

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К массовому захоронению кремированных тел в американском штате Невада могут иметь отношение местные власти, заявил NEWS.ru частный детектив и бывший сотрудник уголовного розыска Михаил Локтионов. По его словам, совершить такую объемную утилизацию останков без свидетелей невозможно.

В деле [загадочных останков более 300 человек в Неваде] прослеживается явный государственный след. Есть фиксирующие камеры и история передвижения фур. Можно поднять записи со спутника и разглядеть даже номер машины. Также возможно поднять перевозчиков, потом пойти по цепочке: чьи машины, кто перевозил и зачем. Это можно расследовать, просто не хотят. Сделать подобное без свидетелей невозможно. Это могут быть останки преступников, например. Власти штата, чтобы не тратиться на захоронение, могли сжечь и отвезти все в пустыню. Рядом с этим местом могут быть какие-то тюрьмы, — высказался Локтионов.

Ранее в пустыне Невады нашли более 300 упаковок с человеческим прахом. Там были оставлены многочисленные кремированные останки без опознавательных знаков. В ходе исследования места захоронения специалисты обнаружили фрагменты кабельных стяжек для завязки мешков и фрагменты урн.

США
Невада
захоронения
детективы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
