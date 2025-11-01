Детектив раскрыл подробности дела о 300 найденных телах в Неваде

К массовому захоронению кремированных тел в американском штате Невада могут иметь отношение местные власти, заявил NEWS.ru частный детектив и бывший сотрудник уголовного розыска Михаил Локтионов. По его словам, совершить такую объемную утилизацию останков без свидетелей невозможно.

В деле [загадочных останков более 300 человек в Неваде] прослеживается явный государственный след. Есть фиксирующие камеры и история передвижения фур. Можно поднять записи со спутника и разглядеть даже номер машины. Также возможно поднять перевозчиков, потом пойти по цепочке: чьи машины, кто перевозил и зачем. Это можно расследовать, просто не хотят. Сделать подобное без свидетелей невозможно. Это могут быть останки преступников, например. Власти штата, чтобы не тратиться на захоронение, могли сжечь и отвезти все в пустыню. Рядом с этим местом могут быть какие-то тюрьмы, — высказался Локтионов.

Ранее в пустыне Невады нашли более 300 упаковок с человеческим прахом. Там были оставлены многочисленные кремированные останки без опознавательных знаков. В ходе исследования места захоронения специалисты обнаружили фрагменты кабельных стяжек для завязки мешков и фрагменты урн.