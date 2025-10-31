Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 20:39

В пустыне Невады случайно сделали жуткую находку с человеческими останками

В пустыне Невады обнаружили прах и останки 300 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В пустыне американского штата Невада нашли около 300 человеческих останков, сообщает The Sun. По информации журналистов, их обнаружили рядом с городом Серчлайт.

Отмечается, что в пустыне были оставлены многочисленные кучи кремированных останков без опознавательных знаков. Также в ходе исследования места захоронения специалисты обнаружили фрагменты кабельных стяжек для завязки мешков и фрагменты урн.

Журналисты отметили, что массовое захоронение останков в пустыне могут расценить как нарушение федерального законодательства. Тем временем прах всех умерших захоронят в общем склепе на одном из местных кладбищ.

Ранее жители Невады встревожились из-за грохочущих звуков у озера Мид. Некоторые предположили, что они могли появиться в результате гидроразрыва пласта при добыче нефти, однако местная добывающая компания не вела работ в тот день.

До этого в США запустили производство карандашей из праха умерших. Американские стартаперы нашли способ использовать углерод из останков для создания графитовых стержней. По информации журналистов, из тела одного человека получается около 3 кг пепла, или примерно 250 карандашей.

США
останки
Невада
захоронения
