Таинственные звуки у озера в Неваде напугали местных жителей

Таинственные грохочущие звуки у озера Мид напугали жителей Невады, сообщает Daily Mail. Некоторые предположили, что они могли появиться в результате гидроразрыва пласта при добыче нефти, однако местная добывающая компания не вела работ в тот день.

Другие допустили, что странный металлический звук может доноситься из-за газопровода «Керн-Ривер». Но компания Kern River сообщила журналистам, что в указанные даты газ по трубопроводу не пропускался.

Отмечается, что странные звуки фиксируют в штате уже не в первый раз. Очевидцы утверждают, что якобы слышали голоса призраков около реки Колорадо и необъяснимые шаги, которые могли доноситься с плотины Гувера, сообщили в издании.

Ранее житель США заразился бубонной чумой во время пешего похода в районе озера Тахо в Калифорнии. Инфицирование произошло через укус зараженной блохи, когда мужчина находился в кемпинге в горной местности Саут-Лейк-Тахо. По данным департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо, заболевание было своевременно диагностировано. Пострадавший получил необходимое лечение в домашних условиях, и его состояние характеризовалось как стабильное.