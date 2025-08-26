День знаний — 2025
В США зафиксировали «черную смерть» XIV века

CNN: в Калифорнии мужчина заразился бубонной чумой во время похода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель США заразился бубонной чумой во время пешего похода в районе озера Тахо в Калифорнии, сообщает телеканал CNN. Инфицирование произошло через укус зараженной блохи, когда мужчина находился в кемпинге в горной местности Саут-Лейк-Тахо.

По данным департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо, заболевание было своевременно диагностировано. Пострадавший получает необходимое лечение в домашних условиях, и его состояние характеризуется как стабильное.

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Кайл Флифлет отметил, что данная болезнь естественным образом присутствует во многих районах штата, включая высокогорные зоны. Это уже второй случай инфицирования в стране за последний месяц — в июле в Аризоне был зафиксирован летальный исход через 24 часа после постановки диагноза.

Согласно статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США ежегодно регистрируется в среднем семь случаев заражения чумой среди людей. Возбудителем заболевания является бактерия Yersinia pestis, которая передается преимущественно через укусы инфицированных блох и контакт с грызунами.

Бубонная чума остается серьезным инфекционным заболеванием, несмотря на современные методы лечения. Своевременная диагностика и антибиотикотерапия позволяют значительно снизить вероятность летального исхода.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что прививка от гриппа при появлении нового штамма коронавируса «стратус» нужна для защиты от суперинфекции. Он подчеркнул, что сама модификация ковида особой опасности не несет и чаще всего протекает в легкой форме.

