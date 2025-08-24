Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 20:28

В Госдуме оценили риски от нового штамма коронавируса «стратус»

Депутат Куринный счел неопасным новый штамм коронавируса «стратус»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прививка от гриппа при появлении нового штамма коронавируса «стратус» нужна для защиты от суперинфекции, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он подчеркнул, что сама модификация ковида особой опасности не несет и чаще всего протекает в легкой форме.

Я не думаю, что прививка от гриппа помогает от коронавируса. Просто речь идет о том, чтобы не было суперинфекции: один вирус не наслоился на другой. Поэтому, как и всегда: перед эпидсезоном рекомендуют прививать от гриппа, чтобы не возникло инфекции, — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что ношение масок в общественных местах во время роста заболеваемости также остается актуальной профилактикой. По словам Куринного, россиянам важно не переохлаждаться, не переутомляться и по возможности избегать массовых мероприятий.

Депутат объяснил, что людям с хроническими болезнями необходим особый режим профилактики. При этом новый штамм коронавируса лишь незначительно отличается от предыдущих и не обладает повышенными патогенными свойствами, уточнил он.

Ранее вирусолог Елена Малинникова заявила, что главной особенностью «стратуса» является осиплость голоса. Она объяснила, что симптомы заболевания — лихорадка, кашель, головная боль, выраженная слабость.

