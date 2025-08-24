Вирусолог назвала главную особенность нового штамма коронавируса

Главной особенностью нового штамма коронавируса «стратус» является осиплость голоса, сообщила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава доктор медицинских наук Елена Малинникова. По ее словам, симптомы заболевания — лихорадка, кашель, головная боль, выраженная слабость, передает RT.

Это лихорадка, кашель, головная боль, выраженная слабость. Особенность — осиплость голоса вплоть до его потери. Вот это характерно для этого нового варианта вируса, — пояснила Малинникова.

Она отметила, что стратус особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также для пожилых людей. Вирусолог добавила, что сейчас нет данных, что стратус вызывает острые формы заболевания.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «стратус». По его словам, заболевание часто начинается без высокой температуры, но с сильного кашля и поражения верхних дыхательных путей. Главной опасностью является быстрое развитие пневмонии с первых дней заражения.