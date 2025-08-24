Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 19:55

Вирусолог назвала главную особенность нового штамма коронавируса

Вирусолог Малинникова: новому штамму коронавируса сопутствует осиплость голоса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главной особенностью нового штамма коронавируса «стратус» является осиплость голоса, сообщила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава доктор медицинских наук Елена Малинникова. По ее словам, симптомы заболевания — лихорадка, кашель, головная боль, выраженная слабость, передает RT.

Это лихорадка, кашель, головная боль, выраженная слабость. Особенность — осиплость голоса вплоть до его потери. Вот это характерно для этого нового варианта вируса, — пояснила Малинникова.

Она отметила, что стратус особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также для пожилых людей. Вирусолог добавила, что сейчас нет данных, что стратус вызывает острые формы заболевания.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «стратус». По его словам, заболевание часто начинается без высокой температуры, но с сильного кашля и поражения верхних дыхательных путей. Главной опасностью является быстрое развитие пневмонии с первых дней заражения.

