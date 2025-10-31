Названы неочевидные признаки деменции

Перепады эмоционального состояния, которые могут выражаться в виде внезапного гнева или беспричинного плача, иногда являются признаками деменции, рассказал директор дома престарелых, врач общей практики Стюарт Макгинн в беседе с Daily Mirror. Он объяснил это тем, что лобно-височная деменция имеет уникальные особенности по сравнению с другими типами болезни.

Макгинн также отметил, что для лобно-височной деменции характерно нарушение ориентации во времени и пространстве. Больные могут терять способность ориентироваться на знакомой местности, путать события прошлого и настоящего или ошибочно принимать окружающих за других людей.

Ранее эксперт в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал о профилактике деменции. По его словам, ключевая стратегия борьбы с этим заболеванием — активация нейропластичности. Новые увлечения, такие как игра на музыкальном инструменте, написание стихотворений или путешествия, способствуют созданию новых нейронных связей и предотвращают деградацию нейронов.