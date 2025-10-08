Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 14:38

Мужчина с особенностью обрел популярность в соцсетях

SCMP: рожденный без больших пальцев на руках китаец стал популярным в соцсетях

Родившийся в Китае с редким заболеванием, которое привело к отсутствию больших пальцев, Цяо Алберс завоевал популярность в социальных сетях, передает South China Morning Post. Он появился на свет с восьмью пальцами и в возрасте четырех месяцев был усыновлен другой семьей.

Детство молодого человека прошло в Нидерландах, и он поделился, что оно было непростым из-за внутренней неуверенности и ощущения одиночества. Однако со временем Алберс научился использовать особенность в свою пользу.

Во время путешествий по Европе он начал снимать короткие видеоролики, в которых показывал, как справляется с повседневными делами без помощи больших пальцев. Его изобретательность и умение шутить над собой вызывают восторг у поклонников.

Цяо, несмотря на трудности повседневной жизни, не планирует делать протезы. Он шуточно заявил, что потратил 26 лет, чтобы привыкнуть жить без больших пальцев и не хочет тратить еще столько же, чтобы к ним привыкнуть.

Ранее россиянин прославился благодаря фотографии на паспорте. Блогер Кирилл Колесников снял забавный ролик, в котором пытался добиться, чтобы в его паспорте была фотография с улыбкой. Несмотря на трудности, молодому человеку удалось легально обойти формальные ограничения.

популярность
люди
блогеры
особенность
