Мужчина с особенностью обрел популярность в соцсетях

Родившийся в Китае с редким заболеванием, которое привело к отсутствию больших пальцев, Цяо Алберс завоевал популярность в социальных сетях, передает South China Morning Post. Он появился на свет с восьмью пальцами и в возрасте четырех месяцев был усыновлен другой семьей.

Детство молодого человека прошло в Нидерландах, и он поделился, что оно было непростым из-за внутренней неуверенности и ощущения одиночества. Однако со временем Алберс научился использовать особенность в свою пользу.

Во время путешествий по Европе он начал снимать короткие видеоролики, в которых показывал, как справляется с повседневными делами без помощи больших пальцев. Его изобретательность и умение шутить над собой вызывают восторг у поклонников.

Цяо, несмотря на трудности повседневной жизни, не планирует делать протезы. Он шуточно заявил, что потратил 26 лет, чтобы привыкнуть жить без больших пальцев и не хочет тратить еще столько же, чтобы к ним привыкнуть.

