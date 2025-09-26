Россиянин прославился благодаря фотографии на паспорте

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 19:13

Российский блогер Колесников сделал фото на паспорт с улыбкой и прославился

Российский блогер Кирилл Колесников получил паспорт с улыбающейся фотографией, обойдя строгие требования к официальным документам. История успеха мужчины стала вирусной в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) после публикации соответствующего ролика.

Хорошее настроение на паспорт — не рекомендуется. С зубами не возьмем, — сообщили блогеру сотрудницы паспортного стола.

Однако второй снимок с менее выраженной улыбкой был принят, и через неделю Колесников получил готовый документ. В заключительной части видео кассир в магазине одобрительно оценила фотографию, заявив: «Хорошая фотка». Блогеру удалось легально обойти формальные ограничения, продемонстрировав возможность индивидуального подхода к официальным требованиям.

Ранее депутат Государственной думы Юлия Дрожжина сообщила о возможности для граждан России проставить в паспорт официальную отметку о группе крови и резус-факторе. Она пояснила, что штамп ставят на 18-ю или 19-ю страницу паспорта, он включает информацию о крови, дату проведения анализа, наименование организации и подпись медработника.

