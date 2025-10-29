Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:38

Генетик перечислил способы борьбы с деменцией

Генетик Карасев: музыка помогает в профилактике деменции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новые увлечения помогут в профилактике деменции, рассказал специалист в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев. В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что для противодействия заболеванию необходимо стимулировать нейропластичность.

Не отгадывание кроссвордов предотвращает деменцию или Альцгеймер, а новизна. Если сегодня вы занимаетесь музыкой, завтра пишете стих, а послезавтра пошли прогуляться в новое место — это и есть та самая стимуляция нейропластичности, — рассказал Карасев.

Генетик рассказал, что новые нейронные связи формируют новые нейрональные круги. По его словам, это помогает избежать их отмирания.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что деменция — это не отдельное заболевание, а синдром, при котором постепенно и необратимо нарушаются высшие функции головного мозга. По словам эксперта, чаще всего она связана с нейродегенеративными процессами.

