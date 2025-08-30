Невролог рассказала, как развивается деменция Невролог Демьяновская: к деменции могут привести травмы и хронические инфекции

Деменция — это не отдельное заболевание, а синдром, при котором постепенно и необратимо нарушаются высшие функции головного мозга, рассказала RT врач-невролог Екатерина Демьяновская. По словам эксперта, чаще всего она связана с нейродегенеративными процессами, но также может возникать из-за сосудистых нарушений, травм и хронических инфекций.

На начальном этапе человек может просто забывать недавние события, испытывать трудности с подбором слов, хуже концентрироваться. Эти изменения часто остаются незамеченными и списываются на усталость или стресс, — пояснила Демьяновская.

Врач отметила, что по мере прогрессирования заболевания ухудшается память, нарушается ориентация в пространстве, меняется эмоциональное состояние. На поздней стадии человек может утратить навыки самообслуживания, перестать узнавать близких, терять речь и контроль над движениями.

Скорость развития деменции у каждого разная и зависит от наследственности, состояния здоровья и образа жизни, подчеркнула Демьяновская. Она добавила, что вылечить ее невозможно, однако раннее обращение за помощью позволяет замедлить прогрессирование и дольше сохранить когнитивные функции.

Ранее эксперты объяснили, что, несмотря на достижения медицины, некоторые заболевания останутся неизлечимыми. Например, болезнь Альцгеймера, которая разрушает память и мышление, невозможно остановить, так как повреждение мозга начинается задолго до появления симптомов.