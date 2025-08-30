Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда

Названы заболевания, от которых человечество не избавится никогда Times Life: человечество никогда не избавится от болезни Альцгеймера и ВИЧ

Несмотря на достижения медицины, некоторые заболевания останутся неизлечимыми, пишет Times Life. Например, болезнь Альцгеймера, которая разрушает память и мышление, невозможно остановить, так как повреждение мозга начинается задолго до появления симптомов.

Также в списке неизлечимых заболеваний оказался ВИЧ — он остается в организме даже при терапии. Вирус прячется в клетках, что делает его недосягаемым для препаратов и смертельно опасным при переходе в СПИД.

Кроме того, пожизненного контроля требует диабет обоих типов или болезнь Паркинсона, связанная с гибелью клеток мозга, вырабатывающих дофамин. Эти клетки не восстанавливаются, и заболевание постепенно лишает человека контроля над движениями.

Муковисцидоз вызван генетическим дефектом. Он приводит к поражению легких и пищеварительной системы, и, вероятно, мутацию исправить невозможно.

Рассеянный склероз, разрушающий нервные оболочки, протекает индивидуально у каждого, что делает невозможным единый способ его остановить. Также в списке неизлечимых заболеваний попали волчанка, при которой иммунная система поражает собственные ткани, и шизофрения.

