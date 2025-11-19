Ложитесь поздно, мало спите: как распознать деменцию на ранней стадии

Россияне считают ухудшение памяти основным признаком приближения деменции. При этом медики могут назвать ряд других симптомов, сигнализирующих о недуге еще до постановки диагноза. Какие неочевидные состояния могут говорить о том, что болезнь близко, — в материале NEWS.ru.

Какой симптом деменции может проявиться за много лет

57% россиян считают нарушение памяти главным признаком деменции, свидетельствуют данные исследования социального проекта Деменция.net и Аналитического центра НАФИ. 39% опрошенных назвали основными симптомами утрату способности узнавать знакомые лица и предметы, 29% — дезориентацию в пространстве. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Однако, по словам экспертов, можно «поймать» недуг на ранней стадии, обратив внимание на менее очевидные симптомы. Среди таких тревожных звоночков — нарушения сна и ночные кошмары, рассказала в беседе с NEWS.ru эксперт социального проекта Деменция.net врач-психиатр Мария Штань.

По ее словам, частые тревожные сны и существенные изменения в структуре сна могут предшествовать развитию деменции и свидетельствовать о начинающихся изменениях в работе мозга. Вместе с тем неприятные сны не всегда говорят о серьезном заболевании, пояснила эксперт.

«Если человек в течение дня испытывает негативные эмоции, длительно подвергается стрессовым ситуациям и тем более страдает посттравматическим стрессовым расстройством, все это может спровоцировать появление неприятных или даже кошмарных сновидений», — уточнила Штань.

Дементолог Марина Аникина, кандидат медицинских наук, руководитель клиники, добавила в беседе с NEWS.ru, что проявления в виде нарушений сна с активными сновидениями характерны для деменции с тельцами Леви и при болезни Паркинсона.

«Деменцией с тельцами Леви страдал знаменитый актер Робин Уильямс», — отметила она.

Могут ли нарушения сна приблизить деменцию

Существует и обратный эффект, когда кошмарные сны и другие патологии сна могут косвенно повлиять на развитие недуга, отметила Штань.

«Нарушения сна, в том числе кошмарные сновидения, ухудшают повседневную активность, приводят к увеличению среднесуточного артериального давления за счет повышения уровня ночного АД, удлинения периода бодрствования с более высокими показателями АД и его роста на следующий день. При этом увеличивается риск развития инфаркта миокарда и острых нарушений мозгового кровообращения. Кроме того, возрастает риск развития деменции», — сказала Штань.

При этом специалист отметила, что с возрастом физиологические изменения сна становятся неизбежными. По ее словам, у пожилых людей сон более фрагментированный и поверхностный в отличие от молодых. Они могут ложиться в семь-восемь вечера, а просыпаться в три-четыре утра, что является нормой в пожилом возрасте, сказала эксперт. Период засыпания увеличивается, сокращается продолжительность быстрого сна, а медленного сна, напротив, становится больше.

«Однако если человек ложится спать поздно, спит мало, часто просыпается ночью и при этом рано встает и бродит по дому — это уже признак нарушения. В таком случае мозг не отдыхает, не происходит выведения продуктов распада, что становится одним из факторов риска развития когнитивных нарушений, в том числе деменции», — пояснила Штань.

По ее словам, по мере старения наблюдается уменьшение концентрации мелатонина, необходимого для нормального сна. При нейродегенеративных заболеваниях, болезнях Паркинсона и Альцгеймера секреция мелатонина снижена сильнее. Первичные нарушения сна могут появляться задолго до манифестации двигательной стадии болезни Паркинсона, отметила Штань.

Какие еще ранние симптомы характерны для деменции

Среди других симптомов, говорящих о возможном развитии когнитивных нарушений, Штань выделила сложности в речи, изменение почерка и трудности с выполнением привычных задач.

«Например, родственникам стоит насторожиться, если у пожилого человека возникают проблемы с речью, ему становится трудно подбирать слова, появились ошибки в построении фраз. К тревожным сигналам также относятся изменение почерка, потеря профессиональных навыков, отсутствие инициативности и сложности с простыми арифметическими действиями», — добавила психиатр.

В свою очередь Аникина подчеркнула, что первыми симптомами надвигающегося недуга, на которые обращают внимание медики, являются эмоциональные нарушения: снижение настроения, депрессивные симптомы, а также выраженная тревожность, когда человек постоянно кому-то звонит, переспрашивает, уточняет и суетится.

По ее словам, речь идет о повышенной эмоциональности, плаксивости, отчуждении от интересов и забот семьи. В этом случае близким кажется, что человек перестал их любить и замечать, погрузился в себя или стал эгоистичным, добавила Аникина.

«Такое поведение, например, описывала Талула Уиллис, говоря об отце Брюсе Уиллисе. Она заявила: „Мы думали, что ему нет дела до нас, он не интересуется нашими переживаниями и событиями в жизни“. Оказалось, что это были первые признаки деменции», — пояснила специалист.

По ее словам, пациент может стать раздражительным или даже излишне жестоким, в особенности по отношению к домашним животным. Аникина отметила, что с привычного симптома — нарушения памяти — начинается, как правило, болезнь Альцгеймера.

«Некоторые деменции также сопровождаются нарушением регуляции сосудистого тонуса. Это проявляется в частых жалобах на слабость, сонливость и головокружение. Данные симптомы могут настораживать, если человек старше 65 лет», — резюмировала эксперт.

