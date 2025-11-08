Россиянам раскрыли, грешно ли содержать пожилых с деменцией в соцучреждении Депутат Иванов: пожилых с деменцией не грешно отправлять к соцучреждения

Содержание пожилых родственников с деменцией в соцучреждениях не является грехом, рассказал NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, церковь учит милосердию и рассудительности.

Собеседник подчеркнул, что существуют тяжелые заболевания, при которых человек может быть опасен для себя и для окружающих. Оставлять такого больного без профессионального круглосуточного присмотра — это грех, потому что мы сознательно допускаем возможность трагедии, напомнил Иванов.

Церковь учит нас милосердию и рассудительности. Если дома нельзя организовать постоянный уход, а состояние здоровья родственника таково, что он может забыть выключить газ или уйти из дома и потеряться, то решение поместить его в специальное учреждение, где о нем будут заботиться, продиктовано именно любовью и заботой, а не безразличием, — заявил Иванов.

По его словам, подобные учреждения должны стать не просто местами содержания, а настоящими центрами заботы, где постояльцы окружены вниманием, а их духовные потребности не остаются без внимания. Важно создавать условия, приближенные к домашним, и привлекать волонтеров, в том числе из числа прихожан храмов, отметил Иванов.

Обвинения в грехе часто рождаются от непонимания всей сложности ситуации. Грех — это оставить человека в беде. А обеспечить ему профессиональный уход в сложной жизненной ситуации — это акт милосердия и проявление высшей ответственности. Нам нужно менять культуру восприятия этой проблемы в обществе, уходить от предрассудков, — подытожил Иванов.

