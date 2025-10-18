Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:45

Протоиерей назвал самый страшный грех современности

Протоиерей Голоднов назвал грех прелюбодеяния самым страшным в современном мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В современном мире самым страшным грехом являются блуд и внебрачная любовная связь, заявил настоятель храма Архангела Михаила в Кемерово протоиерей Даниил Голоднов. По его словам, которые приводит aif.ru, нарушение супружеской верности мужем или женой больше всего наносит урон их маленьким детям. Голоднов объяснил, что грех прелюбодеяния, который можно сравнить с наркоманией, разрушает семьи.

Сейчас в наше время, наверное, самым царствующим, самым всепоглощающим и самым всеразрушающим семьи является грех прелюбодеяния. Ведь грех блуда больше всего бьет по маленьким детям. Вам любой психолог скажет, что все проблемы начинаются с детства, а блуд начинается с родителей, — отметил он.

Ранее протоиерей Сергий Кульпинов предложил пожилым гражданам России, настаивающим на аборте для своих дочерей из-за финансовых трудностей, продать недвижимость, передать деньги детям и уйти из жизни. По его словам, это поможет молодым семьям отказаться от радикального шага, вызванного материальными трудностями.

