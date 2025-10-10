Священник посоветовал выступающим за аборты россиянам «уходить в мир иной»

Представитель Русской православной церкви, протоиерей Сергий Кульпинов предложил пожилым россиянам, которые склоняют дочерей к аборту, продать свое жилье и передать вырученные средства детям. По его словам, это поможет молодым семьям отказаться от радикального шага, вызванного материальными трудностями. Обращение священника опубликовано в Telegram-канале Казанского храма города Иркутск.

Если вы так любите своих дочерей, ну продайте имущество, чтобы она не убила вашего внука. А сами умрите — вы же уже пожили, вы уже узнали, что такое любовь, что такое жизнь. Дайте возможность жить вашим внукам, — посоветовал священник.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов отметил несовместимость абортов с традиционными ценностями. По его словам, уничтожение «ребенка в чреве матери» невозможно в государстве, которое провозгласило нравственность своей основой.

До этого Лукьянов выразил мнение, что рождение детей в возрасте около 20 лет помогает женщинам в самореализации и развитии. Иерей пояснил, что поздние браки и поздняя беременность могут препятствовать личностному развитию, способствуя инфантильности и эгоцентризму.