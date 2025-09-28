В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты

Призыв священника из Екатеринбургской епархии Михаила Попова не запрещать аборты представляет собой его личное мнение, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, официальная позиция Русской православной церкви по этому вопросу изложена в документе «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», утвержденном синодом.

Позиция отца Михаила — это частное мнение, не имеющее отношения к позиции Церкви, — сказал Лукьянов.

Он отметил несовместимость абортов с традиционными ценностями. По его словам, уничтожение «ребенка в чреве матери» невозможно в государстве, которое провозгласило нравственность своей основой.

Ранее Федор Лукьянов заявил, что ограничительные меры регионов в отношении абортов в частных клиниках нацелены на сохранение демографического потенциала России. Он подчеркнул, что таким инициативам не следует создавать препятствий. По мнению Лукьянова, отказ частных медицинских учреждений от проведения процедур по прерыванию беременности позволит положить конец «коммерциализации уничтожения жизни».