12 ноября 2025 в 09:34

Появились подробности о состоянии отца Сырского

Отец главкома ВСУ Сырского начал узнавать своих близких после выписки из клиники

Состояние отца главкома ВСУ Сырского улучшилось после выписки из подмосковной клиники, передает Telegram-канал SHOT. Он начал передвигаться по квартире на коляске.

Выяснилось, что информация о приезде реанимации к Станиславу Прокофьевичу оказалась недостоверной. Семья не обращалась в скорую помощь после его возвращения во Владимир.

По информации канала, диагноз рака мозга у отца главнокомандующего ВСУ не подтвердился, ранее у него было обнаружено доброкачественное образование в правой лобной доле из-за травмы головы. Также диагностированы болезнь Альцгеймера, астма и болезнь Паркинсона.

Станислав Прокофьевич медленно идет на поправку. Он уже начал узнавать своих родных. Жена помогает ему передвигаться по квартире, но выйти на улицу невозможно из-за отсутствия пандусов. Недавно он впервые смог есть супы и фрукты без катетера.

Ранее медики сообщили, что тяжелобольному 86-летнему отцу главнокомандующего ВСУ осталось жить не более трех месяцев. Мужчина переведен на паллиативную помощь после выписки из подмосковной больницы.

