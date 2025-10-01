Как дожить до 100 лет и сохранить крепкое здоровье: топ-5 советов врачей

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. NEWS.ru поговорил с геронтологами и узнал, можно ли стать долгожителем, имея несколько хронических заболеваний. Эксперты назвали пять главных правил, которые позволят прожить долгую и счастливую жизнь, сохранить здоровое тело, бодрый дух и ясный ум.

Как дожить до 100 лет — физическая активность

Сохранить когнитивную, психологическую и сенсорную функциональность в пожилом возрасте позволяет физическая активность, рассказал NEWS.ru директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. По его словам, нужно двигаться каждую свободную минуту.

«Если ваше физическое состояние таково, что вы, например, маломобильный человек и находитесь в инвалидном кресле, ничего страшного. Можно придумать упражнения для рук. Если вы мобильны и часто ходите пешком, используйте небольшие грузы, а также делайте самые простые движения», — посоветовал он.

Геронтолог Николай Зак в беседе с NEWS.ru также подчеркнул, что физические нагрузки очень важны в пожилом возрасте. Он порекомендовал делать упор на длительные прогулки.

Как дожить до 100 лет — регулярная проверка здоровья

Сохранить бодрость тела и ясность ума помогут регулярные медицинские осмотры, подчеркнул Прощаев. По его словам, каждый человек старше 60 лет имеет возможность пройти комплексную гериатрическую оценку.

«Кроме обычного терапевтического осмотра и анализов, это расширенные исследования, которые как раз и позволяют выявить когнитивные проблемы, сложности с двигательным аппаратом, предусмотреть и профилактировать синдром падения», — сообщил гериатр.

Он также отметил, что благодаря таким чекапам можно контролировать хронические заболевания, которые часто появляются в пожилом возрасте, и управлять ими с помощью назначенных медикаментов.

По словам Прощаева, особенно важно в пожилом возрасте уделять внимание профилактике и коррекции сенсорных дефицитов, то есть нарушений зрения и слуха. Эти недуги плохо сказываются на работе мозга, отметил он.

«Недостаточное поступление информации для мозга повышает риск развития когнитивных расстройств и деменции. Регулярно подбирайте очки и проверяйте зрение, чтобы оно было хорошо скорректировано. Если, допустим, у вас обнаружили катаракту и врач советует сделать операцию, не пренебрегайте рекомендациями», — сказал гериатр.

То же самое касается слуха, подчеркнул он. Если врач рекомендует приобрести слуховой аппарат, надо его носить. Прощаев добавил, что не стоит корректировать нарушение слуха путем увеличения громкости телевизора.

Как дожить до 100 лет — тренировки мозга

В пожилом возрасте, по словам Прощаева, необходимо тренировать мозг. Незамысловатых упражнений, например разгадывания кроссвордов и заучивания стихов, будет недостаточно.

«Человек должен на протяжении всей жизни повышать свой когнитивный резерв путем приобретения и использования навыков, полезных вам и обществу. Например, если вы работали учителем и ушли на пенсию, станьте репетитором для внуков или волонтером», — объяснил гериатр.

Он посоветовал делиться новой информацией с окружающими. Например, после просмотра фильма стоит обсудить его с друзьями, соседями и родственниками. Геронтолог также порекомендовал в пожилом возрасте сохранять и развивать социальные связи.

«Сделайте свою жизнь интересной и многогранной. Изучайте интернет, общайтесь в Сети. Задача пожилого человека — построить свою жизнь таким образом, чтобы каждый день быть полезным себе, окружающим, родным, а также друзьям. Общество должно сделать так, чтобы пожилой человек не был одинок», — сказал Прощаев.

В свою очередь Зак посоветовал пожилым людям минимизировать негативные эмоции.

Как дожить до 100 лет — разнообразное питание

Самый главный принцип питания для пожилых людей заключается в разнообразии, заявил Прощаев. По его словам, у людей старше 60 лет в рационе должно быть все: мясо, рыба, овощи, фрукты и даже сладкое.

«Даже если у вас есть лишний вес, в пожилом возрасте мы не рекомендуем бороться с ним. Главное — не цифра на весах, а ваша активность и рациональность питания», — сказал он.

Чтобы дожить до 100 лет, сохранить здоровое тело и ясный ум, не стоит злоупотреблять алкоголем, подчеркнул Зак. По его словам, спиртное негативно влияет на организм в целом и мозг в частности.

Как дожить до 100 лет — удача

Еще один немаловажный «ингредиент» долгой и здоровой жизни — это удача, заявил Зак.

«Рождение человека — уже невероятная удача. Вся жизнь — это череда случайных происшествий, которые влияют на вероятность заболеть или умереть раньше, чем в 100 лет. В любых экспериментах с одинаковыми животными в одинаковой среде продолжительность жизни у всех сильно разная», — сообщил он.

Можно ли дожить до 100 лет с хроническими болезнями

В пожилом возрасте практически у любого человека есть пара-тройка хронических заболеваний. Однако это не значит, что он не сможет дожить до 100 лет и сохранить ясный ум, заявил Прощаев. По его словам, главное — соблюдать вышеперечисленные рекомендации.

«Человек может быть функционален и социален. Все пожилые люди должны жить полноценной жизнью, несмотря на наличие тех или иных болезней, быть полезными другим гражданам, чтобы они были полезны вам», — заключил геронтолог.

