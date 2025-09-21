«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:30

7 привычек, которые разрушают ваш мозг: предупреждает психиатр

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский психиатр и автор популярных книг о здоровье мозга Дэниел Амен рассказал, что ряд повседневных привычек, кажущихся безобидными, на самом деле подрывают работу нервной системы. Разбираем 7 привычек, которые разрушают ваш мозг.

По словам врача, одной из опасных привычек является неспособность говорить нет: избыточная ответственность перегружает мозг и повышает уровень стресса. Не менее вредна и многозадачность — она истощает психические ресурсы и мешает концентрации. Отдельное внимание Амен уделил питанию: регулярное употребление ультраобработанных продуктов повышает риск тревожности и депрессии. К факторам риска также относится малоподвижный образ жизни, так как он снижает кровоток в мозге.

Опасность могут таить даже повседневные средства гигиены: содержащие парабены и фталаты вещества связывают с нарушениями внимания и спутанностью сознания. Кроме того, мозгу вредят рутина и отсутствие новизны, а также действия, повышающие риск травм, — например, езда на велосипеде без шлема. Эксперт советует пересмотреть образ жизни и по возможности исключить эти привычки, чтобы сохранить ясность ума и психическое здоровье.

Ранее мы рассказывали, как избежать стресса при выходе из отпуска. Советы психолога.

Читайте также
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Общество
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считанные минуты
Общество
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считанные минуты
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Общество
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Откладываете дело на потом? Этот метод вернет продуктивность за 5 секунд
Общество
Откладываете дело на потом? Этот метод вернет продуктивность за 5 секунд
Простые привычки для счастья: делайте это каждый день, чтобы чувствовать себя лучше
Общество
Простые привычки для счастья: делайте это каждый день, чтобы чувствовать себя лучше
привычки
мозг
стресс
питание
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скайцентре
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.