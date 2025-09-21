7 привычек, которые разрушают ваш мозг: предупреждает психиатр

Американский психиатр и автор популярных книг о здоровье мозга Дэниел Амен рассказал, что ряд повседневных привычек, кажущихся безобидными, на самом деле подрывают работу нервной системы. Разбираем 7 привычек, которые разрушают ваш мозг.

По словам врача, одной из опасных привычек является неспособность говорить нет: избыточная ответственность перегружает мозг и повышает уровень стресса. Не менее вредна и многозадачность — она истощает психические ресурсы и мешает концентрации. Отдельное внимание Амен уделил питанию: регулярное употребление ультраобработанных продуктов повышает риск тревожности и депрессии. К факторам риска также относится малоподвижный образ жизни, так как он снижает кровоток в мозге.

Опасность могут таить даже повседневные средства гигиены: содержащие парабены и фталаты вещества связывают с нарушениями внимания и спутанностью сознания. Кроме того, мозгу вредят рутина и отсутствие новизны, а также действия, повышающие риск травм, — например, езда на велосипеде без шлема. Эксперт советует пересмотреть образ жизни и по возможности исключить эти привычки, чтобы сохранить ясность ума и психическое здоровье.

Ранее мы рассказывали, как избежать стресса при выходе из отпуска. Советы психолога.