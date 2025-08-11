Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска Психолог Наумова: стоит перестроить график за пять дней до выхода из отпуска

Чтобы вернуться на работу без стресса, стоит перестроить график за пять дней до выхода из отпуска, посоветовала психолог Наталья Наумова. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что особенно позаботиться об этом стоит тем, кто уже сталкивался с проблемами при возвращении к привычному расписанию.

Важно понимать, что когда человек бурно проводит отпуск, например посещает вечеринки и пьет алкоголь, то за пять дней до возвращения на работу нужно перестроить график на обычный рабочий режим. Нужно ложиться спать и просыпаться, как в рабочие будни. Если человек знает, что ему будет сложно возвращаться к привычному ритму, нужно об этом обязательно позаботиться заранее, — пояснила Наумова.

В первый день выхода из отпуска рекомендуется запланировать встречу с друзьями, поход в кино, музей или ресторан. Как считает специалист, это позволит пережить день в позитивном настроение. В случае, если выход из отпуска сопровождается желанием уволиться, стоит подумать, почему это происходит, добавила Наумова.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что работодатели не смогут уволить предпенсионеров в случае, если будет принято решение официально увеличить длительность их отпуска на семь дней. Парламентарий обратил внимание, что увольнение в таком случае будет считаться дискриминацией.