12 августа 2025 в 05:30

Россиянам назвали три привычки, которые помогут дожить до 100 лет

Врач Чайковская: растительная пища и ежедневная ходьба помогут дожить до 100 лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ежедневная ходьба и употребление растительной пищи могут увеличить продолжительность жизни до 100 лет, заявила NEWS.ru кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская. По ее словам, эти привычки укрепляют здоровье сердца.

Какие привычки укрепят здоровье сердца и помогут дожить до 100 лет? Естественная физическая активность. Долгожители редко ходят в спортзал. Их движение — это ежедневная часть жизни: ходьба, работа в саду, домашние дела. Разнообразный растительный компонент в рационе питания и умеренность. В их рационе преобладают цельные продукты: овощи, фрукты, бобовые, орехи. Такая пища богата клетчаткой и антиоксидантами, которые снижают уровень холестерина и предотвращают воспаление, защищая сосуды от повреждений, — пояснила Чайковская.

Также она отметила, что ментальное здоровье и социальные связи не менее важны, чем физическая активность и питание. По ее словам, долгожители часто окружены семьей и друзьями. Врач подчеркнула, что эти три привычки помогают поддерживать эмоциональный баланс и снижать уровень кортизола.

Социальная вовлеченность и управление стрессом также помогают увеличить продолжительность жизнь. Люди с этими привычками окружены семьей и сообществом. Кроме этого, молитвы, послеобеденный отдых и другие ритуалы, продиктованные тысячелетней мудростью, помогают замедляться и расслабляться. Таким образом, мы видим две стороны одной медали: хронический стресс и малоподвижный образ жизни создают опасную нагрузку на сердце, тогда как естественная активность, правильное питание и социальная вовлеченность обеспечивают его долгую и здоровую работу, — резюмировала Чайковская.

Ранее психолог Юлия Винокурова заявила, что хорошей базой для проживания эмоций является творчество. Она отметила, что музыка даст возможность очистить психику и мозг на некоторое время.

Психолог Юлия Королева ранее заявила, что гормон кортизол, вырабатывающийся во время стресса, стимулирует аппетит. По ее словам, это обусловлено эволюционным механизмом быстрого восстановления энергии через сладкую и жирную еду.

