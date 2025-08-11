Психолог назвала действенный способ проживания эмоций

Хорошей базой для проживания эмоций является творчество, заявила психолог Юлия Винокурова. В беседе с «Радио 1» она отметила, что музыка даст возможность очистить психику и мозг на некоторое время.

Это (творчество — NEWS.ru) хорошо помогает прожить эмоции, которые мы не можем выразить. В том числе помогает музыка и песни, звукотерапия расслабляет и физиологически, и психологически, — сказала она.

Ранее сообщалось, что людям, остро реагирующим на критику, следует задавать собеседнику уточняющие вопросы. Как заявила бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева, это поможет избежать обесценивания и найти пространство для роста.

До этогог HR-эксперт, действующий HR-директор в финтес-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая заявила, что зумеры могут провоцировать конфликты на работе острыми высказываниями на политические темы. По ее словам, это обусловлено их категоричностью и привычкой высказывать все, что не нравится.