08 августа 2025 в 07:00

Психолог ответила, как перестать болезненно реагировать на критику

Психолог Голубович-Красавцева призвала задавать критикующему уточняющие вопросы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям, остро реагирующим на критику, следует задавать собеседнику уточняющие вопросы, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, это поможет избежать обесценивания и найти пространство для роста.

Критика является одним из самых трудных элементов рабочей среды. Все знакомы с принципами конструктивной обратной связи, но на практике далеко не всегда им следуют, особенно когда говорят что-то на эмоциях, не задумываясь, как это скажется на продуктивности и мотивации окружающих. При этом критика часто задевает не саму работу, а представление о себе. Задавайте уточняющие вопросы. Попросите конкретику: «Что именно можно улучшить?» Это переводит общую оценку в плоскость роста, а не обесценивания, — сказала Голубович-Красавцева.

Она объяснила, что люди часто воспринимают критику болезненно, так как путают оценку работы с мнением о себе. Кроме того, по словам Голубович-Красавцевой, внутренний критик часто звучит громче внешнего, приводя к самобичеванию. Психолог уточнила, что в некоторых случаях упрек перекликается с прошлыми травмами унижения.

Останавливайте автоматическую реакцию. В момент дискомфорта сделайте паузу, глубоко дышите, спросите себя: «Что именно меня задело?» Разделяйте факт и интерпретацию. «Мне сказали, что презентация была неубедительной». Это факт. «Я не умею выступать» — уже интерпретация. Важно не только слышать обратную связь, но и опираться на свою ценность, а не только на чужую оценку. Это про вашу зрелость и эмоциональную устойчивость. Развивайте навык саморефлексии. Спросите себя: «Что из сказанного действительно полезно мне?» Не каждая критика точна и объективна, — добавила Голубович-Красавцева.

Ранее HR-эксперт, действующий HR-директор в финтес-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая заявила, что зумеры могут провоцировать конфликты на работе острыми высказываниями на политические темы. По ее словам, это обусловлено их категоричностью и привычкой высказывать все, что не нравится.

Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
