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23 июля 2025 в 17:06

Врач предупредил, чем грозят строгие ограничения в питании

Врач Пристанский заявил, что строгие диеты могут привести к выпадению волос

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничения в питании могут привести к дефициту витаминов и минералов в организме и как следствие к выпадению волос, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Недостаток макро- и микронутриентов в организме также грозит стрессом.

Дефицит углеводов в рационе может вызвать слабость и усталость, отметил Пристанский. А недостаток жиров, отвечающий в том числе за настроение человека, грозит эмоциональными качелями.

Более того, мужчины, потребляющие мало жиров, могут столкнуться с частыми позывами в туалет, добавил врач. Этот признак, как правило, указывает на наличие проблем с выработкой тестостерона.

Трихолог Лианна Казарян ранее заявила, что при выпадении волос необходимо сдать анализы для проверки уровня витаминов D и B12. Женщинам она рекомендовала пройти обследование на гормоны, включающее ТТГ, Т3, Т4, тестостерон, эстрадиол, пролактин и ДГЭА-С.

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