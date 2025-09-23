Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 17:51

Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей

Дональд Трамп в представлении ИИ Дональд Трамп в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп заявил об опасности приема парацетамола и возможной связи лекарства с аутизмом у детей. Что об этом известно, действительно ли препарат вызывает расстройства, как на это отреагировали во Всемирной организации здравоохранения, что говорят врачи?

Почему Трамп поднял панику из-за парацетамола

Издание The Washington Post ранее сообщило, что власти США вскоре уведомят беременных женщин об опасности приема парацетамола (ацетаминофена). Вместо него могут назначить малоизвестный препарат «Лейковерин», отметили в газете.

Решение связано с новыми исследованиями, указывающими на потенциальный риск развития расстройств аутистического спектра у детей при использовании препарата во время беременности.

Трамп в свою очередь заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) начнет официально уведомлять врачей об опасности приема парацетамола во время беременности.

«Тайленол (название парацетамола в США. — NEWS.ru) во время беременности может быть связан с существенно повышенным риском аутизма», — заявил президент США журналистам.

Глава Белого дома напомнил, что 20 лет назад аутизм диагностировали только одному ребенку из 10 тысяч, тогда как сейчас заболевание фиксируется у каждого 31-го. Причем в Калифорнии аутизм наблюдается у каждого 12-го мальчика, подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правда ли парацетамол вызывает аутизм, что говорят врачи

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии твердых доказательств влияния приема парацетамола на развитие аутизма. Результаты исследований, на основе которых был сделан вывод о якобы наличии таковой связи, остаются противоречивыми, добавили в организации. Там объяснили, что утверждать подобное можно, когда зависимость «последовательно наблюдается в нескольких исследованиях».

«В ВОЗ поставили жирную точку! Какие еще сомнения могут быть, Трамп просто продвигает новый препарат», — комментируют ситуацию в Сети.

Врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил NEWS.ru, что парацетамол не влияет на развитие аутизма у детей.

«Парацетамол может оказывать токсическое воздействие на печень, если его неправильно принимать, но это самое безопасное лекарство с точки зрения нестероидных противовоспалительных препаратов для лечения боли и высокой температуры. Я не знаком ни с одним научным исследованием, где говорилось бы, что лекарство способно вызвать аутизм, в том числе у детей. Поэтому пока заявления Дональда Трампа абсолютно голословные и не имеют научных подтверждений», — сказал Кондрахин.

Он подчеркнул, что препарат давно присутствует на фармацевтическом рынке и хорошо себя зарекомендовал. По словам врача, парацетамол разрешен к применению даже беременным и пациентам с язвенной болезнью.

«Можно предположить, что скоро в США представят какое-то новое лекарство, которое будут позиционировать как более безопасное. Поэтому мы и услышали заявления американского президента [о вреде парацетамола]», — предположил Кондрахин.

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в свою очередь заявил, что Минздраву РФ и другим ведомствам надо проверить все жаропонижающие препараты и сделать свои выводы насчет их опасности, сообщил Telegram-канал Daily Storm.

«Парацетамол — синтетическое химическое вещество. Это не подсмотренное у природы какое-то явление, использующееся для практической медицины. Поэтому отмахиваться от заявления Трампа не надо. Потому что американская фармацевтическая наука, медицина относятся к числу наиболее передовых», — сказал Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора выразил уверенность, что «Трамп все сказал не с бухты-барахты».

