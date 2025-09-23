Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. На Москву была совершена массовая атака беспилотников. Военные ВСУ ударили по больнице в Херсоне, в Донецке были ранены дети. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Регионы РФ подверглись атакам 150 беспилотников

За прошедшие сутки 150 беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали территорию России, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что с 15:00 до полуночи над был сбит 81 украинский дрон над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В поселке Форос в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты, сообщила мэр городского округа Ялта Янина Павленко.

«Предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн. <…> Стационарное лечение получают 14 человек <…> Два пациента находятся в тяжелом состоянии», — заявила она.

В Минобороны РФ сообщили, что с полуночи до семи часов утра дежурные средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

БПЛА ВСУ совершили массовую атаку на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что над Московским регионом с вечера 22 сентября были сбиты 36 дронов. Один из них упал в районе улицы Строителей в подмосковном Реутове. В результате мощного взрыва четыре автомобиля, припаркованных во дворе, получили серьезные повреждения. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

«Жертв и разрушений нет. Угроза для жителей отсутствует», — сообщил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

В столичных аэропортах вводились временные ограничения из-за атаки БПЛА.

Массированный налет украинских беспилотников на Москву был приурочен к визиту украинского лидера Владимира Зеленского в Нью-Йорк, заявил журналист Александр Коц в Telegram-канале.

«Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу. Но что-то пошло не так», — отметил Коц.

Из головы раненого дончанина достали чип от дрона ВСУ

Врачи извлекли из головы жителя Донецка Николая, пострадавшего в результате атаки ВСУ, чип от украинского дрона.

«15 дней на больничном», — сказал мужчина.

Пострадавший сообщил, что во время налета беспилотников он находился на территории строительного объекта. Трое рабочих делали стяжку крыши. Двое из них пострадали, Николай получил три ранения — в ногу, руку и голову.

Почти 20 мирных жителей получили ранения в Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ

Военные ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. За прошедшие сутки на столицу региона совершили налет 80 беспилотников, 64 из которых были сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Ранены девять мирных жителей, из них двое госпитализированы в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Остальные пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. В городе выбиты окна в 29 квартирах 15 МКД. Повреждены два частных дома, 45 автомобилей, четыре коммерческих объекта, два социальных объекта, два административных здания и Собор Смоленской иконы Божией Матери», — сказал Гладков.

Кроме того, в Белгороде в целях безопасности были закрыты два торговых центра. Белгородский район атаковали 33 БПЛА, 12 из которых уничтожены, пострадали двое мирных жителей, сообщил Гладков.

«В поселке Северный при атаке дрона ранена восьмилетняя девочка — она госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. 12-летнего мальчика после обследования отпустили домой, предварительный диагноз не подтвердился», — написал губернатор.

Белгородская область за прошедшие сутки подверглась атаке 120 БПЛА, сообщил Гладков. Он также написал о восьми обстрелах региона.

«Семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ», — сказал губернатор.

БПЛА ВСУ ударили по детям в Донецке

За прошедшие сутки пострадали девять мирных жителей Донецка в результате атак ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, среди них есть дети.

«В Ленинском районе города в результате атаки ударного БПЛА ВФУ тяжело ранен ребенок, девочка 2022 г.р, тяжелые ранения получила женщина 1999 г.р, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1987, 1994, 1991 г. р.», — сообщил он.

Пушилин добавил, что в Центрально-Городском районе Горловки из-за атаки БПЛА-камикадзе пострадали двое сотрудников местной администрации. В поселке Луганское городского округа Дебальцево в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ранения средней степени тяжести получил мужчина.

«Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В Горловке повреждены девять жилых домов, школа, почта, котельная, здание администрации в Центрально-Городском районе города. В Донецке повреждена АЗС в Ленинском районе», — отметил Пушилин.

ВСУ ударили по больнице в Херсоне

Три человека пострадали при атаке ВСУ на больницу в Новой Збурьевке, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Здание получило серьезные повреждения.

«В Новой Збурьевке обстрелом повреждено здание Голопристанской ЦРБ и автомобиль скорой помощи. Осколочные ранения и травмы получили трое мужчин», — написал Сальдо.

По его словам, всех раненых госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.

