ВСУ атаковали здание больницы в Херсонской области Сальдо: три человека пострадали при атаке ВСУ на больницу в Новой Збурьевке

Три человека пострадали при атаке ВСУ на больницу в Новой Збурьевке, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. В результате удара повреждены здание медучреждения и машина скорой помощи. Раненых госпитализировали с осколочными травмами.

В Новой Збурьевке обстрелом повреждено здание Голопристанской ЦРБ и автомобиль скорой помощи. Осколочные ранения и травмы получили трое мужчин, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семь человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Он пояснил, что четверо мирных жителей были ранены в Белгороде, трое — в селе Стрелецкое.

До этого сообщалось, что вечером 22 сентября ВСУ начали атаку на Москву. Украинские военные продолжили направлять дроны на столицу 23 сентября — утром было сбито еще четыре беспилотника, а позже еще два БПЛА. Через 40 минут на подлете к столице уничтожили еще два беспилотника. До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, атаковавших 10 регионов страны.