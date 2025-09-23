«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 07:43

ПВО сбила свыше полусотни украинских дронов над Россией

Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над 10 регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 23 сентября уничтожили свыше 60 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись 10 регионов страны, в том числе Крым.

С полуночи до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Речь идет о Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областях. Также БПЛА удалось ликвидировать над территориями Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым, уточнили в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСУ снова ударили по городу беспилотниками. По его словам, силами ПВО были уничтожены еще четыре цели, причем до этого было сбито шесть БПЛА. На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого стало известно, что при атаке ВСУ на промышленный объект в Астраханской области пострадала женщина. Как уточнил губернатор Игорь Бабушкин, ее доставили в больницу с осколочными ранениями. Глава региона добавил, что за ночь 22 сентября средства ПВО сбили 13 украинских дронов.

