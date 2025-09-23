Собянин сообщил о новой атаке Киева на Москву Средства ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника

Вооруженные силы Украины ударили по Москве беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, силами противовоздушной обороны были уничтожены еще четыре цели. На месте падения обломков сбитых дронов уже работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 23 сентября, средства противовоздушной обороны отразили еще одну атаку на Москву. Как уточнил Собянин, всего сбили шесть беспилотников. При этом сначала глава столицы сообщил об уничтожении одного БПЛА, затем еще двух и позже — еще трех.

До этого силы противовоздушной обороны и корабли Черноморского флота отразили атаку БПЛА на Севастополь. По словам главы города Михаила Развожаева, над морем было уничтожено более шести дронов противника. При этом ни один гражданский объект в городе или акватории не пострадал.