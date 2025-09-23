«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 07:34

Собянин сообщил о новой атаке Киева на Москву

Средства ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ударили по Москве беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, силами противовоздушной обороны были уничтожены еще четыре цели. На месте падения обломков сбитых дронов уже работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 23 сентября, средства противовоздушной обороны отразили еще одну атаку на Москву. Как уточнил Собянин, всего сбили шесть беспилотников. При этом сначала глава столицы сообщил об уничтожении одного БПЛА, затем еще двух и позже — еще трех.

До этого силы противовоздушной обороны и корабли Черноморского флота отразили атаку БПЛА на Севастополь. По словам главы города Михаила Развожаева, над морем было уничтожено более шести дронов противника. При этом ни один гражданский объект в городе или акватории не пострадал.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
беспилотники
ВСУ
дроны
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, чем чревата для Израиля аннексия Западного берега Иордана
Власти одной страны хотят взимать плату «за добросовестность»
Падение дрона ВСУ в Реутове попало на видео
Стало известно о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada Aura
Офицерский состав ВСУ попал под удар «Гераней» в Черниговской области
Эксперт рассказал о стремительном наступлении России на одном направлении
Москвичей предупредили о резком похолодании 23 сентября
Помощница учителя совратила школьника во время обеденного перерыва
Эрдоган указал НАТО, как надо общаться с Россией и Украиной
Актер Смольянинов погасил долг в 155 тыс. рублей
Крымский мост на время закрывали для автомобилистов
Онколог назвал продукты, провоцирующие развитие рака желудка
Еще один аэропорт прекратил работу из-за БПЛА вслед за гаванью Копенгагена
Генетики озвучили, в какие два этапа жизни происходит резкое старение
Россияне стали жертвой скрытой инфляции: как теперь обманывают в магазинах
Заминированные игрушки, охота на дрон ВСУ: новости СВО к утру 23 сентября
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали новое ходатайство
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 сентября: инфографика
ПВО сбила свыше полусотни украинских дронов над Россией
Лжесвященник хотел прорваться к президенту Польши в американском храме
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.