Украинские БПЛА совершили очередную серию атак на Москву

Системы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов в ходе ночной атаки на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале. Первое сообщение появилось в 01:39 по московскому времени.

Мэр столицы оперативно информировал о развитии ситуации, публикуя новые данные о работе систем ПВО. Сначала было сообщено об уничтожении одного БПЛА, затем еще двух, и позже — еще трех летательных аппаратов.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — указал Собянин.

В течение вечера мэр столицы сообщал об уничтожении 20 беспилотников – их ликвидировали по одному или по два в разное время. Общая оперативная обстановка в городе остается под контролем.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. В результате с 20:00 до 00:00 по московскому времени было перенесено 13 вылетающих рейсов и отменено 6 рейсов. В других воздушных гаванях работа осуществляется штатно. Однако несколько рейсов были также задержаны в Домодедово и Внуково. Информации о нарушении планов Жуковского не озвучивалось.